Форвард «Наполи» Осимхен: Месси и Роналду очень важны для футбола

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен поделился впечатлениями от прошедшего в Катаре чемпионата мира по футболу, а также ответил на вопрос, позволяет ли победа Аргентины на турнире сказать, что Лионель Месси лучше португальца Криштиану Роналду.

«Понравилось ли мне смотреть чемпионат мира? Этот был один из лучших, я не пропустил ни одного матча, даже когда мы были на сборах в Турции. Первые матчи турнира, которые я смотрел, проходили в Южной Африке в 2010 году, тогда я болел за Снейдера и его Нидерланды. В этом году финал между Францией и Аргентиной получился действительно зрелищным.

Больно ли было быть просто зрителем? Да, достаточно неприятно. Было большим разочарованием не пройти квалификацию с Нигерией, мы допустили так много ошибок, за которые поплатились. Сейчас мы сосредоточены на чемпионате 2026 года, и я хочу сыграть там во что бы то ни стало.

После успеха Аргентины можно ли называть Месси лучшим? Я также люблю Криштиану Роналду, они оба очень важны для футбола. Конечно, фанатов можно разделить: есть те, кто больше любит одни характеристики, и те, кто любит другие. Должен сказать, что, когда я встретил их на поле, я был счастлив. И в жизни они оказались такими же, когда я следил за ними по телевизору», — приводит слова Осимхена Il Matino.

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