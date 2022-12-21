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Широков: переход Сычевого в «Крылья»? Место в турнирной таблице посмотрите

Широков: переход Сычевого в «Крылья»? Место в турнирной таблице посмотрите
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Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков высказался о возможном переходе нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого в «Крылья Советов».

«Не знаю, хороший это вариант или нет. Время покажет. Как это оценить? Вы место в турнирной таблице-то посмотрите, где «Крылья Советов» находятся. Только он и его агент решают, хороший это вариант или нет.

Здесь идёт совокупность факторов. Они идут на определённые финансовые условия. Может, для кого-то это приоритет. Мне трудно сказать, хороший ли это для него трансфер», — цитирует Широкова Vprognoze.ru.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что московский «Локомотив» отказался от трансфера Сычевого. До этого «Оренбург» объявил о пролонгации сотрудничества с нападающим Владимиром Сычевым.

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Источник: Сычевой подписал контракт с «Крыльями Советов»
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