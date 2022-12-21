Луис Суарес может перейти в «Гремио» в ближайшие дни

Уругвайский форвард Луис Суарес после окончания чемпионата мира, в котором его команда не смогла пробиться в плей-офф, продолжает поиски нового клуба. И, несмотря на информацию СМИ о том, что игрок продолжит карьеру в МЛС, одной из команд, которая действительно пытается договориться с нападающим, является бразильский «Гремио».

«Мы собираемся поговорить с представителем Луиса Суареса. Хотя несколько раз было опубликовано в СМИ, что мы уже встречались, наш окончательный разговор ещё не состоялся. То, что произошло, было некоторыми признаками. На этой неделе состоится наша последняя встреча», — приводит слова Пауло Калефи, представителя «Гремио», Sport.es.

Последним клубом Суареса был уругвайский «Насьонал», в составе которого Луис стал чемпионом страны. За 12 матчей игрок забил пять мячей и отдал три результативные передачи.

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Сумасшедший гол Луиса Суареса в чемпионате Уругвая: