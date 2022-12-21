Le Parisien: Месси пообещал «ПСЖ» продлить контракт минимум на один сезон

Судя по всему, аргентинский нападающий Лионель Месси останется в «ПСЖ». Как сообщает издание Le Parisien, 35-летний форвард пообещал руководству парижан продлить свой контракт как минимум до 2024 года.

По сведениям источника, переговоры между руководством «ПСЖ» и агентами игрока велись около трёх месяцев, а полное соглашение между сторонами было достигнуто в начале декабря, в самый разгар мирового первенства в Катаре.

Ранее сообщалось, что «Барселона» надеется убедить Лионеля вернуться обратно в команду. Однако у сине-гранатовых в данный момент наблюдаются финансовые проблемы, из-за которых было бы трудно конкурировать с предложением французского клуба.

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