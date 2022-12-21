Карпин: Пиняев может превзойти Аршавина. Всё зависит от него самого

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев может превзойти бывшего российского футболиста Андрея Аршавина.

«Кто удивил или разочаровал из молодых футболистов? Не буду называть имена. Кто‑то удивил. Или подтвердил ожидания. Кто‑то в плюс, кто‑то в минус. Но выделять или «прибивать» кого‑то не буду. Информация есть у нас, у нас она и останется. Есть футболисты, которые подтвердили или удивили даже не на поле.



Для того же Пиняева — 18 лет, такой зрелый подход ко всему, от тренировок до быта, наверное, был неожиданным. Вероятно, удивил по‑хорошему. То же самое можно сказать про кого‑то ещё. Не буду называть фамилий. И я говорю не про футбол.

Может ли Пиняев превзойти Аршавина? Может! Таких футболистов, хуже или лучше, которым раздают авансы, было много. Но всё зависит от футболиста, многих факторов, включая его здоровье. Данные есть, а как сложится, не знает никто», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Пиняев забил четыре гола и сделал две голевые передачи в 15 матчах РПЛ и Кубка России текущего сезона.