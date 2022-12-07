Аршавин — об игре Пиняева: мне он больше напоминает Криштиану Роналду

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением об игре полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева.



«Пиняев сейчас интересен всем командам, которые находятся наверху таблицы. Не думаю, что его контракт с «Крыльями Советов» станет препятствием для топ-клубов РПЛ.



Иногда Пиняев напоминает по игре меня — с учетом того, что он не такой высокий. Но по позиции, где он играет, и по тому, как он любит смещаться в центр, мне он больше напоминает Криштиану Роналду», — приводит слова Аршавина Sport24.



Пиняев в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги участвовал в 11 матчах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. В играх Кубка России он выходил на поле четыре раза, забил один гол и сделал один ассист.

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