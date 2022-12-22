«Манчестер Юнайтед» уверенно обыграл «Бёрнли» и вышел в 1/4 финала Кубка лиги

Сегодня, 22 декабря, состоялся матч 1/8 финала Кубка английской лиги, в котором встретились «Манчестер Юнайтед» и «Бёрнли». Игра прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток главного арбитра встречи Грэма Скотта прозвучал в 23:00 мск.

«Красные дьяволы» сумели открыть счёт в этой встрече на 27-й минуте — отличился датский полузащитник Кристиан Эриксен после передачи Аарона Ван-Биссаки. Во втором тайме гости пытались отыграться, но хозяева уверенно держали под контролем ход встречи и сумели укрепить своё преимущество. Случилось это на 57-й минуте, когда нападающий Маркус Рашфорд реализовал момент после точного паса Скотта Мактоминея. Матч завершился победой манкунианцев со счётом 2:0.

Соперник «Манчестер Юнайтед» в следующем раунде Кубка лиги определится после жеребьёвки.