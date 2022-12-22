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«Манчестер Юнайтед» уверенно обыграл «Бёрнли» и вышел в 1/4 финала Кубка лиги

«Манчестер Юнайтед» уверенно обыграл «Бёрнли» и вышел в 1/4 финала Кубка лиги
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Сегодня, 22 декабря, состоялся матч 1/8 финала Кубка английской лиги, в котором встретились «Манчестер Юнайтед» и «Бёрнли». Игра прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток главного арбитра встречи Грэма Скотта прозвучал в 23:00 мск.

«Красные дьяволы» сумели открыть счёт в этой встрече на 27-й минуте — отличился датский полузащитник Кристиан Эриксен после передачи Аарона Ван-Биссаки. Во втором тайме гости пытались отыграться, но хозяева уверенно держали под контролем ход встречи и сумели укрепить своё преимущество. Случилось это на 57-й минуте, когда нападающий Маркус Рашфорд реализовал момент после точного паса Скотта Мактоминея. Матч завершился победой манкунианцев со счётом 2:0.

Соперник «Манчестер Юнайтед» в следующем раунде Кубка лиги определится после жеребьёвки.

Англия - Кубок лиги. 1/8 финала
21 декабря 2022, среда. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 0
Бёрнли
Бёрнли
1:0 Эриксен – 27'   2:0 Рашфорд – 57'
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