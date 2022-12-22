Могилевец: в «Зените» ставили цель дойти до 1/2 ЛЧ. Россияне могли играть в топ-5 лиг

Бывший полузащитник «Зенита» Павел Могилевец рассказал о целях петербуржцев при главном тренере Лучано Спаллетти и уровне российских игроков сине-бело-голубых того времени.
«Почему никто из россиян «Зенита» времён Лучано Спаллетти не уехал в Европу? Из того «Зенита» практически любой мог спокойно играть в какой угодно команде топ-5 лиг. Уверен: у многих были предложения. Но теперь уже понимаю, почему они не ехали в условный клуб-середняк Серии А. В «Зените» каждый год Лига чемпионов, где ставили цель дойти до полуфинала. И по подбору игроков «Зенит» вполне был на это способен.
Почему не проходили дальше 1/8 финала? Мы тогда три раза подряд выходили из группы — и всякий раз на неудобных соперников: один раз на «Боруссию», два — на «Бенфику». И «Бенфику» на групповом этапе обыгрывали. Но это неудобные, играющие соперники. «Зенит» тоже был играющий, но результат сложился не в нашу пользу», — приводит слова Могилевца Sport24.
Спаллетти работал в «Зените» с 2009 по 2014 год. Под его руководством команда дважды становилась чемпионом России (2010, 2012), выигрывала Кубок (2010) и Суперкубок (2011) страны. При Спаллетти сине-бело-голубые несколько раз доходили до стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.
- 22 декабря 2022
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