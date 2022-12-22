Могилевец: когда я порвал «кресты», Давыдов настоял, чтобы меня прооперировали в Германии

Бывший полузащитник «Зенита» Павел Могилевец поделился воспоминаниями о работе с тренером Анатолием Давыдовым.



«За что я благодарен Анатолию Давыдову? Жесткий и требовательный тренер. Он закладывал в нас характер и желание бороться — хоть за место в основе, хоть за мяч. После тренировок у Давыдова мы не боялись пойти в стык с Денисовым и Широковым. А когда я порвал «кресты», Давыдов настоял на том, чтобы меня прооперировали в Германии», — приводит слова Могилевца Sport24.



Павел Могилевец является воспитанником «Зенита», которому принадлежал с 2013 по 2016 год. Также за свою карьеру 29-летний футболист успел поиграть за «Ростов» и «Рубин». С 2014 года Павел также успел провести четыре матча за сборную России. Последним клубом футболиста в РПЛ стал «Нижний Новгород». В августе 2022 года он подписал контракт с «Бунёдкором» из Узбекистана до конца года.

