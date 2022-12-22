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Сборная Польши объявила об уходе главного тренера Чеслава Михневича

Сборная Польши объявила об уходе главного тренера Чеслава Михневича
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Сборная Польши по футболу на своём официальном сайте объявила об уходе главного тренера Чеслава Михневича с поста наставника национальной команды.

«От имени правления Польского футбольного союза (PZPN) мы хотели бы поблагодарить Чеслава Михневича за 11 месяцев работы в качестве тренера. Как известно, он принял команду в очень непростое время. Несмотря на эти обстоятельства, ему удалось отобраться на чемпионат мира в стыковых матчах, а также сохранить место в элитном дивизионе Лиги наций. Он также вывел национальную команду в плей-офф чемпионата мира впервые за 36 лет. За это Чеслав Михневич заслуживает благодарности.

Он опытный тренер, и я уверен, что он не будет долго ждать новых предложений о работе. Желаем ему удачи и дальнейших успехов в карьере.

Мы хотим, чтобы сборной руководил тренер, который гарантирует её развитие и достижение поставленных целей. Новый тренер также должен улучшить имидж сборной и восстановить доверие болельщиков. Наш выбор должен быть хорошо продуман, поэтому мы не будем объявлять конкретные даты презентации нового наставника», — приводит слова президента PZPN Цезария Кулеша сайт федерации.

Михневич официально покинет свой пост 31 декабря 2022 года. На чемпионате мира 2022 года в Катаре Польша дошла до 1/8 финала, где уступила Франции 1:3.

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