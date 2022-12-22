Владимир Габулов рассказал, кого считает лучшим вратарём 2022 года

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов рассказал о том, кто из вратарей, по его мнению, ярче всех проявил себя в 2022 году.



«Здесь нужно анализировать все турниры, в которых вратари участвовали: внутренние первенства, выступления в сборной и в еврокубках.



Если учитывать все эти факторы, то, думаю, лучшим вратарём года должен стать Тибо Куртуа, потому что человек вытащил для «Реала» Лигу чемпионов, ярко провёл групповой этап чемпионата мира. Также Куртуа стабильно выступает на высочайшем уровне в чемпионате Испании», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Отметим, что на чемпионате мира в Катаре Куртуа со сборной Бельгии завершил выступление на групповом турнире. Лучшим голкипером турнира был признан голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес.