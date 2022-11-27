Это не топ-сборная, а недоразумение. Олицетворение кошмара Бельгии — игра Куртуа

Теперь уже нет никаких сомнений. Игра сборной Бельгии на чемпионате мира – просто кошмар. Матч с Канадой не был случайностью. Соперник возил бронзовых призёров чемпионата мира почти весь матч. И пропустил после чуть ли не единственной атаки. И то очень странной.

А теперь Марокко. Казалось, африканцы не побежали вперёд с первых минут исключительно из-за мифологического авторитета соперника. Сначала играли скромно, отдали мяч, но бельгийцы не особо понимали, что с ним делать. Только один удар в створ за 45 минут. И это с Миши Батшуайи и братьями Азар в атаке. Кстати, Эден на удивление был лучшим из этой троицы. Витсель в основном делал передачи назад. А у Кевина Де Брëйне игра абсолютно не клеилась. И все проходы заканчивались в зоне опорных полузащитников соперника.

В конце первого тайма Марокко даже забило. В момент, когда все ожидали от Зиеша подачи с правого фланга, игрок решил всех перехитрить. И закрутил мяч в ворота. Сначала судья засчитал гол, но потом его подозвали на просмотр видеоассистенты. Оказалось, Куртуа могли смутить два выскочивших перед ним игрока соперника. А один из них к тому же был в офсайде. Рефери посчитал, что это помешало вратарю сориентироваться. Имел на это право.

Бельгия — Марокко — 0:2 Фото: Stu Forster/Getty Images

Во втором тайме не изменилось ничего. Хотя нет. У Бельгии по итогам второй части матча два удара в створ. Один даже более-менее опасный. На этом всё. Марокканцы играли смелее. И первый легитимный гол они словно скопировали из первого тайма. Вместо подачи – прямой удар со штрафного в исполнении Абдельхамида Сабири с фланга. Вновь перед Куртуа выскакивает игрок, но на этот раз не из офсайда. Вратарь теряется и пускает мяч. Конечно, это кошмарные действия голкипера. И гол во многом его вина.

Если вы думаете, что после пропущенного гола Бельгия рванула в атаку, то нет. Продолжились странные попытки подходов, которые ни к чему не приводили. Не помог даже выход Ромелу Лукаку. А вот у Марокко хватило сил даже ещё на один гол. Уже в дополнительное время Зиеш ворвался в штрафную с фланга и прострелил, а Абухляль забил второй гол.

Да, у Бельгии остаётся три очка. И для них всё решится в последнем туре с Хорватией. А африканская сборная неожиданно стала временным лидером группы. Впрочем, с такой игрой бельгийцам мало что светит в последнем матче. Особенно с учётом того, что Хорватия к тому моменту точно не обеспечит себе место в плей-офф.