Это не топ-сборная, а недоразумение. Олицетворение кошмара Бельгии — игра Куртуа

Теперь уже нет никаких сомнений. Игра сборной Бельгии на чемпионате мира – просто кошмар. Матч с Канадой не был случайностью. Соперник возил бронзовых призёров чемпионата мира почти весь матч. И пропустил после чуть ли не единственной атаки. И то очень странной.
А теперь Марокко. Казалось, африканцы не побежали вперёд с первых минут исключительно из-за мифологического авторитета соперника. Сначала играли скромно, отдали мяч, но бельгийцы не особо понимали, что с ним делать. Только один удар в створ за 45 минут. И это с Миши Батшуайи и братьями Азар в атаке. Кстати, Эден на удивление был лучшим из этой троицы. Витсель в основном делал передачи назад. А у Кевина Де Брëйне игра абсолютно не клеилась. И все проходы заканчивались в зоне опорных полузащитников соперника.
В конце первого тайма Марокко даже забило. В момент, когда все ожидали от Зиеша подачи с правого фланга, игрок решил всех перехитрить. И закрутил мяч в ворота. Сначала судья засчитал гол, но потом его подозвали на просмотр видеоассистенты. Оказалось, Куртуа могли смутить два выскочивших перед ним игрока соперника. А один из них к тому же был в офсайде. Рефери посчитал, что это помешало вратарю сориентироваться. Имел на это право.
Бельгия — Марокко — 0:2
Фото: Stu Forster/Getty Images
Во втором тайме не изменилось ничего. Хотя нет. У Бельгии по итогам второй части матча два удара в створ. Один даже более-менее опасный. На этом всё. Марокканцы играли смелее. И первый легитимный гол они словно скопировали из первого тайма. Вместо подачи – прямой удар со штрафного в исполнении Абдельхамида Сабири с фланга. Вновь перед Куртуа выскакивает игрок, но на этот раз не из офсайда. Вратарь теряется и пускает мяч. Конечно, это кошмарные действия голкипера. И гол во многом его вина.
Если вы думаете, что после пропущенного гола Бельгия рванула в атаку, то нет. Продолжились странные попытки подходов, которые ни к чему не приводили. Не помог даже выход Ромелу Лукаку. А вот у Марокко хватило сил даже ещё на один гол. Уже в дополнительное время Зиеш ворвался в штрафную с фланга и прострелил, а Абухляль забил второй гол.
Да, у Бельгии остаётся три очка. И для них всё решится в последнем туре с Хорватией. А африканская сборная неожиданно стала временным лидером группы. Впрочем, с такой игрой бельгийцам мало что светит в последнем матче. Особенно с учётом того, что Хорватия к тому моменту точно не обеспечит себе место в плей-офф.
- 27 ноября 2022
-
19:27
-
19:27
-
19:25
-
19:22
-
19:20
-
19:14
-
19:13
-
19:11
-
19:11
-
19:10
-
19:08
-
19:05
-
19:04
-
19:03
-
19:00
-
19:00
-
18:59
-
18:57
-
18:54
-
18:51
-
18:50
-
18:48
-
18:43
-
18:42
-
18:41
-
18:38
-
18:33
-
18:32
-
18:29
-
18:29
-
18:26
-
18:25
-
18:24
-
18:21
-
18:20