Эммануэль Пети: мне нравится Тилеманс, но «Арсеналу» нужны два футболиста «Брайтона»

Бывший полузащитник «Арсенала» Эммануэль Пети предположил, какие футболисты могли бы усилить центральную линию «канониров».



«Я знаю слухи, которые связывают Юри Тилеманса из «Лестера» с «Арсеналом». Я считаю его хорошим игроком, но не уверен, что он нужен команде Артеты. Я большой поклонник двух футболистов «Брайтона»: Алексиса Мак Аллистера и Мойзеса Кайседо.



Я говорил о Мак Аллистере ещё до того, как он выиграл чемпионат мира. Он делает в полузащите всё: задаёт темп, контролирует мяч, хорошо оснащён технически. Также он забивает голы. Он играл почти в каждом матче победных чемпионата мира и Кубка Америки.



Мойзес Кайседо идеален. Если бы «Арсенал» смог приобрести обоих этих игроков, которые знают друг друга, они бы идеально вписались в команду. Они сделают всё, что хочет видеть Артета в полузащите. Оба молоды и могут создать связку на долгие годы.



Что делают «Ливерпуль», «Арсенал» и «Сити»? Давайте же!», — приводит слова Пети Goal.

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