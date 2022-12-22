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Эммануэль Пети: мне нравится Тилеманс, но «Арсеналу» нужны два футболиста «Брайтона»

Эммануэль Пети: мне нравится Тилеманс, но «Арсеналу» нужны два футболиста «Брайтона»
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Бывший полузащитник «Арсенала» Эммануэль Пети предположил, какие футболисты могли бы усилить центральную линию «канониров».

«Я знаю слухи, которые связывают Юри Тилеманса из «Лестера» с «Арсеналом». Я считаю его хорошим игроком, но не уверен, что он нужен команде Артеты. Я большой поклонник двух футболистов «Брайтона»: Алексиса Мак Аллистера и Мойзеса Кайседо.

Я говорил о Мак Аллистере ещё до того, как он выиграл чемпионат мира. Он делает в полузащите всё: задаёт темп, контролирует мяч, хорошо оснащён технически. Также он забивает голы. Он играл почти в каждом матче победных чемпионата мира и Кубка Америки.

Мойзес Кайседо идеален. Если бы «Арсенал» смог приобрести обоих этих игроков, которые знают друг друга, они бы идеально вписались в команду. Они сделают всё, что хочет видеть Артета в полузащите. Оба молоды и могут создать связку на долгие годы.

Что делают «Ливерпуль», «Арсенал» и «Сити»? Давайте же!», — приводит слова Пети Goal.

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