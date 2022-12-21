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«Арсенал» и «МЮ» поборются за победителя ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины

«Арсенал» и «МЮ» поборются за победителя ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины
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«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» рассматривают возможность приобретения полузащитника «Брайтона» и сборной Аргентины Алексиса Мак Аллистера, сообщает Fichajes.

Отмечается, что «Юнайтед» следит за игроком ещё с начала сезона. Главный тренер «Арсенала» Микель Артета хочет видеть Мак Аллистера в клубе, так как считает, что он отлично вписывается в систему игры команды.

В текущем сезоне 23-летний футболист провёл 14 матчей в английской Премьер-лиге, забив пять голов и отдав три голевые передачи. На чемпионате мира 2022 года в Катаре Мак Аллистер провёл шесть встреч, забив один мяч и отдав один результативный пас. Вместе с Аргентиной он стал победителем турнира, отыграв в финале 116 минут.

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