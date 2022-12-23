Максим Канунников рассказал о своей свадьбе за 18 миллионов рублей
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Бывший нападающий сборной России Максим Каннуников поделился эмоциями от своей свадьбы.
«У меня был день рождения. На тот момент на Садовой открылся клуб. Мы сперва посидели в ресторане, а потом поехали в этот клуб в ложу, тогда там выступал Иван Дорн. После этого мы поехали в другое место. Обычно же всё так: вечером ресторан, играет музыка, а в полночь всё перерастает в танцевальный формат. Так всё и происходило.
У меня обычно не было каких‑то шикарных вечеринок. Что у меня было грандиозного — это свадьба. Об этом многие писали. Для меня свадьба — это один раз в жизни. Если есть возможность хорошо её отпраздновать, почему нет? Потрачено на неё было порядка 18 млн рублей», – приводит слова Канунникова «Матч ТВ».
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