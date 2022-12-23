Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Дюков: некоторых российских игроков уже активно уговаривают поменять гражданство

Александр Дюков: некоторых российских игроков уже активно уговаривают поменять гражданство
Комментарии

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что ряд российских игроков получают предложения о смене гражданства в связи с отстранением сборной России от международных турниров.

«Многие начинают понимать, что неучастие в официальных соревнованиях может привести к риску смены гражданства нашими игроками. Некоторых российских игроков уже активно уговаривают поменять гражданство», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В феврале российские клубы и национальная команда были отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Сборная Валерия Карпина должна была принять участие в мини-турнире за путёвку на чемпионат мира в Катаре, но не сумела этого сделать.

«Мы должны думать о себе». Кажется, вопрос перехода футбола России в Азию решён «Мы должны думать о себе». Кажется, вопрос перехода футбола России в Азию решён
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022