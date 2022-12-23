Александр Дюков: некоторых российских игроков уже активно уговаривают поменять гражданство

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что ряд российских игроков получают предложения о смене гражданства в связи с отстранением сборной России от международных турниров.



«Многие начинают понимать, что неучастие в официальных соревнованиях может привести к риску смены гражданства нашими игроками. Некоторых российских игроков уже активно уговаривают поменять гражданство», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В феврале российские клубы и национальная команда были отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Сборная Валерия Карпина должна была принять участие в мини-турнире за путёвку на чемпионат мира в Катаре, но не сумела этого сделать.