Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью может возглавить сборную Бразилии, сообщает La Repubblica.



По информации источника, в ближайшее время представитель Бразильской конфедерации футбола прилетит в Рим и проведёт переговоры с португальским специалистом.



В сборной Бразилии надеялись, что сумеют договориться с наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой, однако он подписал новое двухлетнее соглашение с английским клубом.



Сообщается, что президент Бразильской конфедерации футбола, Эднальдо Родригес, лично хочет провести переговоры и рассчитывает, что футбольный агент Хорхе Мендеш, который представляет интересы Моуринью, поможет с назначением нового тренера. Родригес планирует подписать соглашение с новым наставником до конца января.



Кроме того, в услугах Моуринью заинтересована Португалия. Сообщалось, что сборная готова подождать конца клубного сезона, чтобы сделать тренеру предложение.

Фанат «Будё-Глимт» кинул в Моуринью снежок: