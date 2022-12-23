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Моуринью может возглавить сборную Бразилии

Моуринью может возглавить сборную Бразилии
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью может возглавить сборную Бразилии, сообщает La Repubblica.

По информации источника, в ближайшее время представитель Бразильской конфедерации футбола прилетит в Рим и проведёт переговоры с португальским специалистом.

В сборной Бразилии надеялись, что сумеют договориться с наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой, однако он подписал новое двухлетнее соглашение с английским клубом.

Сообщается, что президент Бразильской конфедерации футбола, Эднальдо Родригес, лично хочет провести переговоры и рассчитывает, что футбольный агент Хорхе Мендеш, который представляет интересы Моуринью, поможет с назначением нового тренера. Родригес планирует подписать соглашение с новым наставником до конца января.

Кроме того, в услугах Моуринью заинтересована Португалия. Сообщалось, что сборная готова подождать конца клубного сезона, чтобы сделать тренеру предложение.

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