Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью может возглавить сборную Бразилии, сообщает La Repubblica.
По информации источника, в ближайшее время представитель Бразильской конфедерации футбола прилетит в Рим и проведёт переговоры с португальским специалистом.
В сборной Бразилии надеялись, что сумеют договориться с наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой, однако он подписал новое двухлетнее соглашение с английским клубом.
Сообщается, что президент Бразильской конфедерации футбола, Эднальдо Родригес, лично хочет провести переговоры и рассчитывает, что футбольный агент Хорхе Мендеш, который представляет интересы Моуринью, поможет с назначением нового тренера. Родригес планирует подписать соглашение с новым наставником до конца января.
Кроме того, в услугах Моуринью заинтересована Португалия. Сообщалось, что сборная готова подождать конца клубного сезона, чтобы сделать тренеру предложение.
Фанат «Будё-Глимт» кинул в Моуринью снежок:
- 23 декабря 2022
-
19:43
-
19:36
-
19:30
-
19:24
-
19:22
-
19:10
-
18:59
-
18:52
-
18:45
-
18:35
-
18:30
-
18:29
-
18:23
-
18:18
-
18:13
-
18:10
-
18:07
-
18:05
-
18:03
-
18:01
-
18:00
-
17:53
-
17:45
-
17:41
-
17:41
-
17:26
-
17:25
-
17:06
-
17:01
-
16:56
-
16:33
-
16:29
-
16:19
-
16:10
-
15:58