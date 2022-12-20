Моуринью обдумает своё будущее ближе к концу сезона. Эль-Шаарави уверен, что он останется

Стало известно, когда главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью примет решение о будущем в клубе.

Жозе Моуринью примет решение в конце сезона. Он надеется на финансовые вложения и трансферы со стороны руководства с целью укрепить команду. Контракт специалиста с «Ромой» истекает в 2024 году, и клуб не намерен расставаться с тренером бесплатно. Нападающий «Ромы» Стефан Эль-Шаарави уверен, что Моуринью останется в клубе. «Все надеются, что Моуринью останется в «Роме» надолго. Он сосредоточен на «Роме», а мы все сосредоточены на тренировках. Он человек с большой душой, и я убеждён, что он останется», — приводит слова игрока Football Italia со ссылкой на La Gazzetta Dello Sport.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью может возглавить сборную Португалии.