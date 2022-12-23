Роман Павлюченко: мне не хватает футбола — я им живу

Бывший форвард сборной России и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко рассказал, что скучает по футбольным матчам после окончания игровой карьеры.
«Если бы я был действующим футболистом, то мог бы сказать, что устал. Однако я уже закончил играть в футбол. Мне всё-таки не хватает футбола — я им живу.
Смотреть чемпионат мира, чемпионат Европы или Лигу чемпионов всегда хочется, причём не только футболисту, который всю жизнь играл в футбол, но и любому, кто его любит», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Павлюченко является трёхкратным серебряным призёром чемпионата России в составе «Спартака». Дважды форвард побеждал в Кубке России — по разу с «Локомотивом» и «Спартаком». В составе сборной России он стал бронзовым призёром Евро-2008.
- 23 декабря 2022
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