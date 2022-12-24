Диаш пропустит месяц из-за мышечной травмы. Игрок провёл матч с Марокко с повреждением

Защитник сборной Португалии и «Манчестер Сити» Рубен Диаш пропустит месяц из-за мышечной травмы.



Как сообщает журналист Зак Лоуи, футболист получил повреждение в 1/8 финала чемпионата мира — 2022 со Швейцарией (6:1).



Будучи травмированным, он полностью отыграл матч с Марокко в четвертьфинале, в котором португальцы уступили марокканцам и покинули Катар.



Напомним, Диаш выступает за «Манчестер Сити» с 2020 года. Ранее португальский футболист играл за «Бенфику». С 2018 года защитник вызывается в национальную команду Португалии.



На данный момент «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, записав в свой актив 32 очка. От лидирующего «Арсенала» команда отстаёт на пять очков.

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