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Диаш пропустит месяц из-за мышечной травмы. Игрок провёл матч с Марокко с повреждением

Диаш пропустит месяц из-за мышечной травмы. Игрок провёл матч с Марокко с повреждением
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Защитник сборной Португалии и «Манчестер Сити» Рубен Диаш пропустит месяц из-за мышечной травмы.

Как сообщает журналист Зак Лоуи, футболист получил повреждение в 1/8 финала чемпионата мира — 2022 со Швейцарией (6:1).

Будучи травмированным, он полностью отыграл матч с Марокко в четвертьфинале, в котором португальцы уступили марокканцам и покинули Катар.

Напомним, Диаш выступает за «Манчестер Сити» с 2020 года. Ранее португальский футболист играл за «Бенфику». С 2018 года защитник вызывается в национальную команду Португалии.

На данный момент «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, записав в свой актив 32 очка. От лидирующего «Арсенала» команда отстаёт на пять очков.

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