Отклонена апелляция «Барселоны» по дисквалификации Левандовского. Игрок пропустит 3 матча

«Барселоне» не удалось изменить ситуацию с дисквалификацией нападающего команды Роберта Левандовского.



Административный суд по делам спорта (TAD) отклонил апелляцию каталонцев на решение о трехматчевой дисквалификации польского нападающего в чемпионате Испании, сообщает COPE.



Это была вторая апелляция каталонцев по этому вопросу. Первую отклонил апелляционный комитет.



Ранее дисциплинарный комитет вынес решение о дисквалификации Левандовского на три матча Ла Лиги за поведение в игре против «Осасуны» (2:1).



Нападающий был удален в первом тайме, а затем, отправляясь в подтрибунное помещение, продемонстрировал оскорбительный жест в адрес арбитра.



Таким образом, Левандовски пропустит матчи Ла Лиги против «Эспаньола», «Атлетико» и «Бетиса».

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