Главного тренера Польши Михневича уволили после телефонного звонка Роберта Левандовского

Капитан сборной Польши Роберт Левандовски повлиял на увольнение главного тренера команды Чеслава Михневича, сообщает Radio ZET. Ранее президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша объявил, что организация не будет продлевать контракт со специалистом.



По информации источника, ещё до окончания чемпионата мира в Катаре Левандовски связался с президентом Польского футбольного союза и выразил позицию группы игроков, заключивашуюся в том, что футболисты не представляют дальнейшего сотрудничества с тренером. Некоторые из них угрожали завершить карьеру в сборной, если наставник не покинет свой пост.



Михневич официально покинет свой пост 31 декабря 2022 года. На чемпионате мира 2022 года в Катаре Польша дошла до 1/8 финала, где уступила Франции со счётом 1:3.

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