Газизов: «Уфа» в любом случае получит деньги за Зинченко

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов уверен, что «Уфа» точно получит деньги от лондонского «Арсенала» за трансфер защитника Александра Зинченко. Напомним, ранее украинский футболист выступал за «Уфу», поэтому по правилам ФИФА «канониры» должны российскому клубу процент от суммы трансфера.



Накануне сообщалось, что лондонцы не могут выплатить деньги уфимцам за Зинченко из за международных санкций.



««Уфа» в любом случае получит деньги за Зинченко. Вопрос только в сроках», — цитирует Газизова «Матч ТВ».



26-летний Зинченко был футболистом «Уфы» с февраля 2015 по июль 2016 года. Впоследствии он перебрался в «Манчестер Сити», откуда летом 2022 года перешёл в «Арсенал» за € 35 млн (данные Transfermarkt). В этом сезоне украинец в 9 матчах во всех турнирах отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами подписано до 2026 года.

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