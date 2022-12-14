Газизов — о выплатах за украинца Зинченко: «Арсенал» не отказывается от обязанностей

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что в башкирском клубе ожидают выплаты за воспитание защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко.

«Та сторона не отказывается от обязанностей, мы все переговоры провели, всё нормально. Технический момент. Ждём», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

Зинченко был футболистом «Уфы» с февраля 2015 по июль 2016 года. Позднее он перешёл в «Манчестер Сити», откуда летом 2022 года перебрался в «Арсенал» за € 35 млн (данные Transfermarkt). В нынешнем сезоне Зинченко в 11 матчах во всех турнирах отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами подписано до 2026 года.

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