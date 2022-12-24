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Бояринцев: переход в Азию будет болезненным для нашего футбола

Бояринцев: переход в Азию будет болезненным для нашего футбола
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Бывший футболист сборной России Денис Бояринцев оценил идею перехода России в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Допустят ли нас к участию в чемпионате мира в 2026 году? За четыре года может много чего произойти. Сложно здесь дать однозначный ответ. Никто не знает, что будет через четыре года. Может быть, всё поменяется и через два года мы на чемпионат Европы поедем. Трудно здесь что‑то предсказать.

Следует ли нам переходить в Азиатскую конфедерацию футбола? Если в ближайшее время у нас нет возможности участвовать в европейских турнирах, то, наверное, есть смысл. Потому что надо понимать, что спортсмены работают и хотят выступать на международной арене. Конечно, пока это звучит необычно, потому что все привыкли к Лиге чемпионов и Лиге Европы. Сложно сказать, привлечёт ли это внимание, если мы перейдём в Азиатскую конфедерацию футбола и будет ли здесь болельщицкий ажиотаж. Думаю, что поклонники футбола всё равно будут отдавать предпочтение европейским турнирам. Хотя в Азии тоже есть команды довольно приличного уровня, но в целом, мне кажется, это будет болезненный переход для нашего футбола», — приводит слова Бояринцева «Матч ТВ».

На исполкоме Российского футбольного союза (РФС), проходившем вчера, 23 декабря, среди прочих обсуждался вопрос перехода России в АФК. Решение по переходу может быть принято на следующей неделе.

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