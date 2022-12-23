Футбол в России убьют во вторник

Судя по всему, во вторник будет объявлено, что Россия выходит из УЕФА и перемещается из европейской зоны в азиатскую. Это понятно и по словам президента РФС Александра Дюкова, и по всем отголоскам, которые доносятся из Дома футбола на Таганке.

Говорят, будто переход в Азию – верное решение. А что оно даёт? Нет такого, что нас сразу допустят к отбору на ЧМ-2026. По крайней мере, об этом даже никто не говорит. Разве вы видели официальные подтверждения? Да, у нас есть шанс, если успеть. Но это не значит, что нам точно дадут отбираться на ЧМ, если мы успеем. Для этого, как и раньше, нужно, чтобы нас разбанили в ФИФА. Может, это подразумевается после перехода, но официальных заявлений от них на этот счёт пока не слышно.



То, что нам пытаются навязать, пока выглядит как подмена понятий. Да и в Азии хватает стран, которые настроены против России. Да, их и меньше, чем в Европе. Но ничего принципиально в лучшую сторону не меняется. А вот в худшую – многое.



Кто-то смотрит на ситуацию со стороны клубов и спонсоров. Мол, летать футболистам придётся дальше, перепад климата станет тяжелее и деньги заработать сложнее (или проще – тут ещё неизвестно, но отсутствие исследований РФС на этот счёт настораживает).

Болельщики сборной России Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Только почему-то все забывают посмотреть на ситуацию со стороны болельщиков. Им это зачем? И тут дело далеко не только в перелётах. Со зрительским интересом у нас активно борются. Сначала Fan ID, теперь это.



Что остаётся в памяти болельщиков? Как московский «Спартак» на переполненных «Лужниках» грохнул лондонский «Арсенал». Как казанский «Рубин» вынес «Барселону». Как ЦСКА и «Зенит» брали еврокубок. Реальность такова, что все знают «Ливерпуль», «Реал» и «Ювентус». Все знают Месси, Мбаппе и Бензема – вот звёзды футбола. Азиатских клубов не знает никто. Интереса к ним ноль. Если спросить любого человека на улице Москвы или Находки, то никто не назовёт футболиста, выступающего в азиатской Лиге чемпионов. С которыми нам предлагают играть.

Принято говорить про сборные, но 90% футбола – выступления клубов. Здесь мы сделаем гигантский шаг назад вместо того, чтобы подождать ещё год, два или три. Возможно, даже пару месяцев – неизвестно. Да и в плане сборной мы ничего не получим. Шансы на попадание на ЧМ-2026 принципиально не изменятся. На Кубок Азии – 2023 мы уже точно не попадём, а следующий – в 2027 году. К этому времени нас, вероятно, разбанит ФИФА для выступления в Европе. А если и не разбанит, то мы и от Азии можем никуда не попасть.

Самое смешное – если мы останемся в Европе, у нас больше шансов на попадание на международные клубные турниры. Можно допустить, что в ближайшие три-четыре месяца ситуация на границе России утихнет и летом 2023 года нас вернут в еврокубки. А вот в азиатокубки мы попадём, видимо, в лучшем случае в 2024 году (и только осенью). То есть больше чем через полтора года. Там турниры сейчас будут переходить на систему осень-весна, и шансов успеть заявиться на ближайший сезон практически нет.

Александр Головин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Да и вообще, какой у нас рейтинг? Нулевой? Такие вещи не делаются одним днём или даже месяцем. Если какой-то клуб из условной Индии пробился в международные турниры, то его уже оттуда не выкинуть ради России. Это было бы просто неспортивно, и на это никто не пойдёт.



Даже если одна из местных лиг просто начала чемпионат с пониманием, что такие-то места гарантируют азиатскую Лигу чемпионов, то уже странно менять эту систему. Вы там делали трансферы исходя из того, что первое место гарантирует азиатскую ЛЧ? Ну вот, теперь не гарантирует. Едва ли на такое пойдут. Тем более, как мы уже говорили, что в Азии нам не все рады. Судя по отсутствию объяснений, наша интеграция в Азию ещё и близко не проработана, но мы уже нацелились на этот путь.

Матч азиатской Лиги чемпионов Фото: Michael Dodge/Getty Images

Сейчас в статье хочется привести цифры из опроса болельщиков. Столько-то людей за переход в Азию, а столько-то против. Только вот этих цифр у нас нет. Их нет ни у кого вообще. Просто мы получим решение во вторник. Сделаем себе же хуже назло европейцам. Пока у нас именно такой подход. И, видимо, в РФС это понимают.

«Сейчас политика на первом месте, футбол на втором», – исчерпывающие слова Дюкова. Конечно, президент РФС не слепой и знает, что для футбола это ужасное решение. Просто не в его власти делать для российского футбола добро. Последнее слово, видимо, за кем-то более высокопоставленным.



Игра номер один и без того в кризисе из-за отъезда легионеров и Fan ID. Зрительский интерес точно падает. Это мы видим и по пустеющим стадионам и падающим рейтингам российского футбола – не эмоциональная оценка, а факты. Мы построили кучу классных стадионов под ЧМ-2018, чтобы туда никто не ходил. Уже гениально. Теперь футбол хотят добить окончательно. И этот удар будет уже жёстче, чем любой из предыдущих.