Видеообзор разгромной победы «Аталанты» в товарищеском матче с «Бетисом»

В товарищеском матче испанский «Бетис» встречался с итальянской «Аталантой». Игра завершилась победой клуба из Бергамо со счётом 3:0.
На 22-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Аталанты» Луис Мурьель, забив эффектный гол из-за пределов штрафной. Через пять минут полузащитник Мартен де Рон упрочил преимущество итальянского клуба. В начале второго тайма, на 48-й минуте, итоговый счёт установил футболист «Аталанты» Онорато Эдерсон.
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«Аталанта» в 15 матчах набрала 27 очков и занимает шестое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2022/2023. «Бетис» после 14 туров также занимает шестое место в таблице испанской Примеры. В активе клуба 24 очка.
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