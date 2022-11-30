Журналист Палмери рассказал, от чего будет зависеть выкуп «Торино» Миранчука из «Аталанты»

Итальянский журналист Танкреди Палмери считает, что полноценный переход российского полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Торино» будет зависеть от финансовых возможностей туринского клуба.

«Торино» будет тяжело выкупить Миранчука, потому что у них не так много денег. Но «Аталанте» тоже надо продавать. Если бы всё зависело только от игровой составляющей, то Миранчук точно стал бы полноценным игроком «Торино» следующим летом. Но сейчас это не так очевидно, туринцам надо решить финансовые проблемы. Попытка трансфера точно будет», — рассказал Палмери в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Права на 27-летнего Миранчука принадлежат «Аталанте». В «Торино» Алексей выступает на правах аренды и в девяти матчах во всех турнирах забил два гола и отдал две результативные передачи.



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