Станислав Черчесов назвал лучшего игрока ЧМ-2022 в Катаре

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал футболиста, которого считает лучшим игроком прошедшего чемпионата мира 2022 года в Катаре.
«Лучший игрок чемпионата мира — Месси. Стал чемпионом мира: в каждом матче стабильно играл и вносил лепту. В финале было то же самое», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Лионель Месси стал чемпионом мира в качестве капитана и лучшего бомбардира сборной Аргентины. На счету 35-летнего нападающего семь голов и три результативные передачи в семи матчах мундиаля в Катаре. В финале турнира 2022 года со сборной Франции (3:3, 4:2 пен.) Месси оформил дубль, дважды выводив свою команду вперёд. Также капитан сборной Аргентины реализовал свой послематчевый пенальти.
- 24 декабря 2022
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