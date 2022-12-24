Не игравшего на ЧМ-2022 Тони Крооса обвинили в провале Германии на турнире
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Полузащитника мадридского «Реала» Тони Крооса обвинили в провале сборной Германии на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Игрок не выступал на мундиале.
Журналистка испанского издания El Chiringuito Кристина Куберо на вопрос о том, кто больше всего разочаровал её в составе сборной Германии на чемпионате мира 2022 года, назвала Тони Крооса, который завершил карьеру в национальной команде ещё до старта турнира.
«Я знал, что кто-нибудь попробует возложить вину на меня», — написал Кроос в ответ на обвинение журналистки в своём «твиттере».
Сборная Германии на чемпионате мира в Катаре не смогла выйти из группы с Японией, Испанией и Коста-Рикой, уступив испанцам по разнице мячей.
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