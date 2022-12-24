«Ну не дебилы?» Быстров — о заявлении ФИФА об отсутствии договорных матчей на ЧМ-2022

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров отреагировал на новость о том, что на прошедшем чемпионате мира 2022 года в Катаре не было выявлено случаев договорных матчей.

«Пффф! Ну не дебилы? Как будто когда-то они выявляли договорной матч! Смешно», — написал Быстров в своём телеграм-канале.

Ранее целевая группа по добропорядочности, созданная ФИФА для мониторинга всех матчей, сыгранных во время чемпионата мира по футболу — 2022, на предмет инцидентов с манипуляциями во время матчей и проблем, связанных с добропорядочностью, завершила свою работу 22 декабря. Случаев договорных матчей выявлено не было.

После проведения внутреннего расследования в ФИФА признали факт неправомерного допуска на поле отдельных лиц после церемонии награждения победителей мирового первенства. Организация пообещала принять внутренние меры, подробности которых не уточняются.