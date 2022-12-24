«Ну не дебилы?» Быстров — о заявлении ФИФА об отсутствии договорных матчей на ЧМ-2022

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров отреагировал на новость о том, что на прошедшем чемпионате мира 2022 года в Катаре не было выявлено случаев договорных матчей.
«Пффф! Ну не дебилы? Как будто когда-то они выявляли договорной матч! Смешно», — написал Быстров в своём телеграм-канале.
Ранее целевая группа по добропорядочности, созданная ФИФА для мониторинга всех матчей, сыгранных во время чемпионата мира по футболу — 2022, на предмет инцидентов с манипуляциями во время матчей и проблем, связанных с добропорядочностью, завершила свою работу 22 декабря. Случаев договорных матчей выявлено не было.
После проведения внутреннего расследования в ФИФА признали факт неправомерного допуска на поле отдельных лиц после церемонии награждения победителей мирового первенства. Организация пообещала принять внутренние меры, подробности которых не уточняются.
- 24 декабря 2022
-
13:50
-
13:40
-
13:28
-
13:10
-
13:00
-
12:54
-
12:40
-
12:39
-
12:37
-
12:17
-
12:10
-
11:55
-
11:52
-
11:47
-
11:40
-
11:29
-
11:10
-
11:02
-
10:57
-
10:48
-
10:40
-
10:19
-
10:10
-
10:00
-
09:45
-
09:42
-
09:33
-
09:25
-
09:10
-
08:47
-
08:09
-
08:00
-
07:40
-
07:17
-
07:00