«Дурак». Фабио Капелло — о поведении вратаря Аргентины Эмилиано Мартинеса
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Бывший главный тренер сборных России и Англии Фабио Капелло поделился мнением о полузащитнике сборной Марокко Софьяне Амрабате, а также об аргентинском голкипере Эмилиано Мартинесе, который отличился своими эксцентричными выходками после чемпионата мира, в том числе в адрес французского форварда Килиана Мбаппе.
«На кого из великих похож Амрабат? По своей технике, решимости и вниманию к возвращению мяча, по тому, как он постоянно оказывается в нужном месте в нужное время, он очень напоминает мне Дженнаро Гаттузо. Оба обладают большим количеством технических качеств.
Что я могу сказать про поведение Эмилиано Мартинеса? Дурак», — приводит слова Капелло издание Corriere della Sera.
Фанат упал с моста, но продолжил праздновать победу Аргентины:
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