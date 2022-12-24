«Дурак». Фабио Капелло — о поведении вратаря Аргентины Эмилиано Мартинеса

Бывший главный тренер сборных России и Англии Фабио Капелло поделился мнением о полузащитнике сборной Марокко Софьяне Амрабате, а также об аргентинском голкипере Эмилиано Мартинесе, который отличился своими эксцентричными выходками после чемпионата мира, в том числе в адрес французского форварда Килиана Мбаппе.

«На кого из великих похож Амрабат? По своей технике, решимости и вниманию к возвращению мяча, по тому, как он постоянно оказывается в нужном месте в нужное время, он очень напоминает мне Дженнаро Гаттузо. Оба обладают большим количеством технических качеств.

Что я могу сказать про поведение Эмилиано Мартинеса? Дурак», — приводит слова Капелло издание Corriere della Sera.

Фанат упал с моста, но продолжил праздновать победу Аргентины: