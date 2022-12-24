Ринат Дасаев: переход в Азию — один из выходов. Но что делать, если ФИФА не пустит Россию?

Бывший голкипер сборной России Ринат Дасаев поделился мнением о возможном переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию.
«Я не могу сказать, перейдём мы в Азиатскую конфедерацию или нет. Допустим, мы перейдём туда, займём первое место и выйдем на чемпионат мира. А если нас туда всё равно не пустят? Если у нас будут санкции? Правильно? Мне трудно понять. Я не говорю, что точно нет смысла менять конфедерацию. Если нас никуда не пускают, естественно, надо где-то играть и что-то делать. Переход — это один из выходов, даже если мы выйдем на чемпионат мира через азиатскую конфедерацию.
Но что, если на нас будут санкции, и ФИФА всё равно не пустит Россию? У руководителей больше информации, чем у нас. Наверное, в РФС всё продумали и решили», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 24 декабря 2022
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