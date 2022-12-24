Валерий Гладилин высказался о возможном переходе России в АФК

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин высказал мнение о возможном переходе России в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Я думаю, что на такой шаг наше руководство идёт не просто так. Неизвестно, сколько нас ещё будет держать в неведении, если УЕФА даёт какие-то неопределенные сроки — тогда деваться некуда, нужно принимать какое-то решение. Народ должен смотреть футбол на международном уровне, вариться только в своей каше неправильно.



Если УЕФА даст какие-то надежды, то уже другой вопрос. РФС должен согласовать этот переход с УЕФА, чтобы получить чёткий ответ — сколько нам ещё ждать, и когда ситуация может измениться.



Если всё же переход состоится, то ведь это не будет первым таким случаем — есть примеры Израиля и Казахстана, например. Можно выйти — поиграть там и вернуться через время, я не думаю, что это звучит невыполнимо. Нас рады видеть в любой конфедерации, но сейчас спорт смешался с политикой, вполне возможно, что и руководители УЕФА хотят нас видеть у себя, но они оказались в такой ситуации, что им некие силы не позволяют это сделать», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

Напомним, что окончательное решение РФС по переходу России в Азиатскую футбольную конфедерацию ожидается во вторник, 27 декабря.