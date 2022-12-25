Баженов: Месси или Марадона? Не люблю сравнивать кирпич с хлебом
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Бывший нападающий московского «Спартака» Никита Баженов отреагировал на вопрос о том, кто из двух аргентинских футболистов является более великим — Диего Марадона или Лионель Месси.
«Кто более великий — Месси или Марадона? Вопрос провокационный. По мне — они оба великие. Просто я не люблю сравнивать кирпич с хлебом. Потому что это то же самое, что если меня спросить: а что лучше — кирпич или хлеб, будет то же самое. Просто в этом поколении Месси, а в другом был Марадона. Вот и всё» — приводит слова Баженова «Матч ТВ».
Напомним, Лионель Месси стал чемпионом мира 2022 года в составе сборной Аргентины. В финальном матче аргентинцы обыграли национальную команду Франции в серии пенальти (4:2). Игровое время матча завершилось вничью — 3:3.
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