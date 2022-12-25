Липко: Кержакову предложили продлить контракт с «Пари НН», но он затянул с ответом

Бывший спортивный директор «Нижнего Новгорода» Александр Липко высказался о тренерах клуба.
«По Галактионову вопросов нет, такое предложение, может, раз в жизни делают, шанс упускать нельзя. Раньше в его карьере команд уровня «Локомотива» не было, это серьёзный рост. Насчёт Кержакова, полагаю, он сам «передержал». Равиль Измайлов предложил контракт, согласованный с руководством, это верная информация. Александр долго думал, наверное, не согласился. Турнирную задачу он выполнил, любому тренеру после такого свойственно рассчитывать на увеличение контракта. У руководства клуба могло быть другое мнение», — приводит слова Липко „Матч ТВ“.
Напомним, После ухода Галактионова из «Пари НН» исполняющим обязанности главного тренера был назначен Антон Хазов.
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