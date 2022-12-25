Игрок «Коринтианса» Ренан подписался на соцсети «Зенита». Его должны обменять на Алберто
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Защитник «Коринтианса» Роберт Ренан подписался на страничку «Зенита» и бразильского тренера команды Вильяма де Оливейры в одной из соцсетей. Ранее сообщалось, что Ренан и полузащитник Дю Кейроз станут игроками российской команды, в обратном направлении на полноценной основе отправится форвард Юри Алберто.
Ранее сообщалось, что голкипер Иван Куарежма, выступающий за «Зенит» на правах аренды, скорее всего, вернётся в Бразилию. Будущее второго арендованного «Зенитом» футболиста «Коринтианса» Густаво Мантуана пока не определено.
19-летний Ренан в 17 матчах нынешнего сезона отдал две результативные передачи. Ренан также является игроком сборной Бразилии U20, сыграв за команду дважды в товарищеских встречах.
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