Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Коринтианса» Ренан подписался на соцсети «Зенита». Его должны обменять на Алберто

Игрок «Коринтианса» Ренан подписался на соцсети «Зенита». Его должны обменять на Алберто
Комментарии

Защитник «Коринтианса» Роберт Ренан подписался на страничку «Зенита» и бразильского тренера команды Вильяма де Оливейры в одной из соцсетей. Ранее сообщалось, что Ренан и полузащитник Дю Кейроз станут игроками российской команды, в обратном направлении на полноценной основе отправится форвард Юри Алберто.

Ранее сообщалось, что голкипер Иван Куарежма, выступающий за «Зенит» на правах аренды, скорее всего, вернётся в Бразилию. Будущее второго арендованного «Зенитом» футболиста «Коринтианса» Густаво Мантуана пока не определено.

19-летний Ренан в 17 матчах нынешнего сезона отдал две результативные передачи. Ренан также является игроком сборной Бразилии U20, сыграв за команду дважды в товарищеских встречах.

Новость по теме
Goal: «Зенит» близок к закрытию сделки по обмену Алберто на двух игроков «Коринтианса»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022