Goal: «Зенит» близок к закрытию сделки по обмену Алберто на двух игроков «Коринтианса»

Санкт-петербургский «Зенит» согласовал с «Коринтиансом» практически все детали сделки по обмену нападающего Юри Алберто на двух игроков бразильского клуба, сообщает Goal.com, а также журналист Хорхе Никола в своём «Твиттере».

По сведениям источника, «Зенит» позволит Юри Алберто подписать полноценный контракт с «Коринтиансом», в обмен на это в обратном направлении проследуют два игрока бразильского клуба, а именно Роберт Ренан и Дю Кейроз.

Сам Юри Алберто не намерен возвращаться в Россиию и желает остаться в «Коринтиансе». На данный момент форвард выступает за бразильский клуб на правах аренды.

19-летний Роберт Ренан выступает на позиции левого центрального защитника. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 2 млн.

Основное ампула 22-летнего Дю Кейроза — опорный полузащитник. Его стоимость оценивается в € 5 млн.

Источник также сообщает, что голкипер Иван Куарежма, выступающий за «Зенит» на правах аренды, скорее всего, вернётся в Бразилию. Будущее второго арендованного «Зенитом» футболиста «Коринтианса» Густаво Мантуана пока не определено.