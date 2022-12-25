Гранат — о Пиняеве в «Локо»: «Крылья Советов» можно назвать футбольным инкубатором

Бывший футболист сборной России Владимир Гранат высказался о предстоящем переходе Сергея Пиняева в «Локомотив». Ранее игрок покинул «Крылья Советов».

«Локомотив» сейчас усиливается и становится крепче. Думаю, что это хороший и перспективный вариант для Пиняева. «Крылья Советов» — не самый амбициозный и звёздный клуб. Самарскую команду можно назвать футбольным инкубатором, который растит игроков. «Локомотив» более статусный клуб, чем «Крылья». Там сейчас будет работать хороший молодой тренер, который достойно проявил себя в «Пари НН». При Галактионове уже заиграло много молодых ребят. Сергея ждёт прогресс и успех при должном отношении к работе», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.