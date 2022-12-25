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Экс-игрок «МЮ» Эвра: я действительно хочу, чтобы «Арсенал» выиграл Премьер-лигу

Экс-игрок «МЮ» Эвра: я действительно хочу, чтобы «Арсенал» выиграл Премьер-лигу
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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра поделился мнением о том, стоит ли «Арсеналу» делать подписания в зимнее трансферное окно, а также выразил надежду, что «канониры» выиграют Премьер-лигу в этом сезоне.

«Я действительно хочу, чтобы «Арсенал» выиграл чемпионат. Но Премьер-лига — это не спринт, а марафон. Меня беспокоит «Арсенал», даже если я хочу оставаться позитивным в отношении них, но их проблема — это глубина состава. Мне будет интересно, кого они подпишут в январе. Допустим, что их центральный защитник Салиба получит травму, то его влияние, которое он оказал на команду, сойдёт на нет. Так что им нужен ещё один центральный защитник. Надеюсь, что владелец клуба поддержит Артету и подпишет ему несколько хороших игроков», — сказал Эвра в интервью для Betfair.

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