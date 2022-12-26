Гаттузо — об игре Пирло: у него будто было четыре глаза

Главный тренер «Валенсии» Дженнаро Гаттузо высказался о бывшем партнере по «Милану» и сборной Италии Андреа Пирло.
«У Пирло была одна вещь, которую сейчас едва ли можно увидеть: длинные передачи. Бог наделил Пирло невероятными качествами. У него будто было четыре глаза. Расположение на поле, работа без мяча, выносы… Этого сейчас не хватает многим командам.
Я говорил с Пирло. Наш менталитет заключался в том, чтобы играть вертикально, и он не любил играть коротко. Это был другой футбол», – приводит слова Гаттузо AS.
Сейчас Пирло является главным тренером турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк», за который выступает российский полузащитник Магомед Оздоев. До этого итальянский специалист возглавлял туринский «Ювентус».
Возвращение Месси в родной город после победы на ЧМ:
- 26 декабря 2022
-
02:27
-
02:17
-
02:08
-
01:59
-
01:33
-
01:23
-
00:56
-
00:39
-
00:12
- 25 декабря 2022
-
23:56
-
23:52
-
23:31
-
23:29
-
23:14
-
23:07
-
23:01
-
23:00
-
22:49
-
22:45
-
22:35
-
22:30
-
22:15
-
22:10
-
22:00
-
21:53
-
21:49
-
21:30
-
21:19
-
21:19
-
21:11
-
21:06
-
20:55
-
20:46
-
20:41
-
20:25