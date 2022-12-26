Гаттузо — об игре Пирло: у него будто было четыре глаза

Главный тренер «Валенсии» Дженнаро Гаттузо высказался о бывшем партнере по «Милану» и сборной Италии Андреа Пирло.



«У Пирло была одна вещь, которую сейчас едва ли можно увидеть: длинные передачи. Бог наделил Пирло невероятными качествами. У него будто было четыре глаза. Расположение на поле, работа без мяча, выносы… Этого сейчас не хватает многим командам.



Я говорил с Пирло. Наш менталитет заключался в том, чтобы играть вертикально, и он не любил играть коротко. Это был другой футбол», – приводит слова Гаттузо AS.



Сейчас Пирло является главным тренером турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк», за который выступает российский полузащитник Магомед Оздоев. До этого итальянский специалист возглавлял туринский «Ювентус».

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