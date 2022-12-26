Сергей Балахнин: у Бердыева все получится в «Сочи», но быстрого результата не будет

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».



«У Бердыева все получится в «Сочи». Смена главного тренера в клубе напрашивалась. Команда сдавала позиции, и изменения были нужны. Бердыев — это хороший и интересный выбор.



Быстрого результата у Бердыева не бывает. Курбан Бекиевич все будет делать не на скорую руку», — приводит слова Сергея Балахнина «РБ Спорт».



После 17 туров сочинцы набрали 25 очков и занимают девятую позицию в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.



Курбан Бердыев дважды выигрывал чемпионат России в составе «Рубина» — в 2008 и 2009 годах. В 2009 году он признавался лучшим тренером года по версии РФС.