Сергей Балахнин: у Бердыева все получится в «Сочи», но быстрого результата не будет
Поделиться
Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».
«У Бердыева все получится в «Сочи». Смена главного тренера в клубе напрашивалась. Команда сдавала позиции, и изменения были нужны. Бердыев — это хороший и интересный выбор.
Быстрого результата у Бердыева не бывает. Курбан Бекиевич все будет делать не на скорую руку», — приводит слова Сергея Балахнина «РБ Спорт».
После 17 туров сочинцы набрали 25 очков и занимают девятую позицию в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Курбан Бердыев дважды выигрывал чемпионат России в составе «Рубина» — в 2008 и 2009 годах. В 2009 году он признавался лучшим тренером года по версии РФС.
Комментарии
- 26 декабря 2022
-
05:29
-
05:23
-
04:57
-
04:50
-
04:43
-
04:38
-
04:17
-
03:54
-
03:51
-
03:49
-
03:49
-
03:44
-
03:21
-
03:13
-
03:07
-
02:47
-
02:45
-
02:36
-
02:27
-
02:17
-
02:08
-
01:59
-
01:33
-
01:23
-
00:56
-
00:39
-
00:12
- 25 декабря 2022
-
23:56
-
23:52
-
23:31
-
23:29
-
23:14
-
23:07
-
23:01
-
23:00
Партнерский контент