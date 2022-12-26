Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Балахнин: у Бердыева все получится в «Сочи», но быстрого результата не будет

Сергей Балахнин: у Бердыева все получится в «Сочи», но быстрого результата не будет
Комментарии

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».

«У Бердыева все получится в «Сочи». Смена главного тренера в клубе напрашивалась. Команда сдавала позиции, и изменения были нужны. Бердыев — это хороший и интересный выбор.

Быстрого результата у Бердыева не бывает. Курбан Бекиевич все будет делать не на скорую руку», — приводит слова Сергея Балахнина «РБ Спорт».

После 17 туров сочинцы набрали 25 очков и занимают девятую позицию в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Курбан Бердыев дважды выигрывал чемпионат России в составе «Рубина» — в 2008 и 2009 годах. В 2009 году он признавался лучшим тренером года по версии РФС.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022