Футболист Семёнов: потолкались и пободались с Дзюбой. Он в хорошей форме

Капитан «Ахмата» Андрей Семёнов высказался об игре нападающего Артёма Дзюбы на турнире воспитанников московского «Спартака».

«Всё прошло замечательно, рад был видеть всех. С некоторыми ребятами я 15 лет не встречался! Атмосфера на спартаковском турнире классная, со всеми пообщались. Так что такие мероприятия идут всем на пользу.



В этот раз турнир для нашей команды не удался, будем реабилитироваться в следующем году. А выиграла команда Дзюбы. Мы с ним на поле потолкались, пободались. Артём в хорошей форме. Я не спрашивал, где он будет играть дальше. О футболе практически не говорили», — приводит слова Семёнова «Матч ТВ».

Напомним, в турнире выступали спартаковцы 1973, 1975, 1976, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1988, 1989, 1990 и 1991 годов рождения. Артём Дзюба, родившийся в 1988 году, принял участие в соревнованиях. В полуфинале «Спартак-88» прошёл в серии пенальти команду выпускников 1990 года рождения, а в финале обыграл «Спартак-82» со счётом 1:0.