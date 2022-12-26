Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стали известны подробности обмена «Зенитом» Юри Алберто на двух игроков «Коринтианса»

Стали известны подробности обмена «Зенитом» Юри Алберто на двух игроков «Коринтианса»
Комментарии

Санкт-петербургский «Зенит» близок к закрытию сделки по обмену нападающего Юри Алберто на двух игроков «Коринтианса». Gazeta Esportiva опубликовала подробности сделки.

Как сообщалось ранее, «Зенит» позволит Юри Алберто подписать полноценный контракт с «Коринтиансом», в обмен на это в обратном направлении проследуют два игрока бразильского клуба, а именно Роберт Ренан и Дю Кейроз. По сведениям источника, Роберт Ренан пополнит состав российской команды уже в январе будущего года, в то время как Дю Кейроз переедет в Россию только по окончании нынешнего сезона.

Источник также сообщает, что бразильский голкипер «Зенита» Иван Куарежма этой зимой вернётся на родину и перейдёт в местный «Васко да Гама». В случае наличия желания у чемпионов России сохранить в своём составе полузащитника Густаво Мантуана после окончания нынешнего сезона клубу с берегов Невы придётся оплатить полноценный трансфер футболиста.

За период аренды в «Коринтиансе» Юри Алберто принял участие в 28 матчах команды, в которых забил 11 голов и сделал одну результативную передачу.

Новость по теме
Goal: «Зенит» близок к закрытию сделки по обмену Алберто на двух игроков «Коринтианса»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022