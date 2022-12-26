Стали известны подробности обмена «Зенитом» Юри Алберто на двух игроков «Коринтианса»

Санкт-петербургский «Зенит» близок к закрытию сделки по обмену нападающего Юри Алберто на двух игроков «Коринтианса». Gazeta Esportiva опубликовала подробности сделки.
Как сообщалось ранее, «Зенит» позволит Юри Алберто подписать полноценный контракт с «Коринтиансом», в обмен на это в обратном направлении проследуют два игрока бразильского клуба, а именно Роберт Ренан и Дю Кейроз. По сведениям источника, Роберт Ренан пополнит состав российской команды уже в январе будущего года, в то время как Дю Кейроз переедет в Россию только по окончании нынешнего сезона.
Источник также сообщает, что бразильский голкипер «Зенита» Иван Куарежма этой зимой вернётся на родину и перейдёт в местный «Васко да Гама». В случае наличия желания у чемпионов России сохранить в своём составе полузащитника Густаво Мантуана после окончания нынешнего сезона клубу с берегов Невы придётся оплатить полноценный трансфер футболиста.
За период аренды в «Коринтиансе» Юри Алберто принял участие в 28 матчах команды, в которых забил 11 голов и сделал одну результативную передачу.
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