Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кузьмин: у Бердыева получится в «Сочи». Его приход — это хорошо для всего нашего футбола

Кузьмин: у Бердыева получится в «Сочи». Его приход — это хорошо для всего нашего футбола
Комментарии

Тренер «Рубина» Олег Кузьмин прокомментировал назначение Курбана Бердыева главным тренером «Сочи». Накануне стало известно, что сочинцы подписали контракт с Бердыевым. Специалист приступит к работе с нового года.

«Это хорошо для всего нашего футбола, Курбан Бекиевич – отличный специалист, который давно зарекомендовал себя. Это большой плюс для нашей лиги, будет интересно посмотреть за его работой в «Сочи».

Понятно, что несколько лет он работал за пределами России, но наш чемпионат за это время не сильно изменился, да и сам Курбан Бекиевич никогда не стоит на месте и всегда движется вперёд. Уверен, что у него получится в «Сочи», там неплохая команда, и многие футболисты в клубе ему хорошо знакомы», — приводит слова Кузьмина «Матч ТВ».

Бердыев вернулся в РПЛ. Где он был в последние годы? Бердыев вернулся в РПЛ. Где он был в последние годы?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022