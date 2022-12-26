Кузьмин: у Бердыева получится в «Сочи». Его приход — это хорошо для всего нашего футбола

Тренер «Рубина» Олег Кузьмин прокомментировал назначение Курбана Бердыева главным тренером «Сочи». Накануне стало известно, что сочинцы подписали контракт с Бердыевым. Специалист приступит к работе с нового года.

«Это хорошо для всего нашего футбола, Курбан Бекиевич – отличный специалист, который давно зарекомендовал себя. Это большой плюс для нашей лиги, будет интересно посмотреть за его работой в «Сочи».

Понятно, что несколько лет он работал за пределами России, но наш чемпионат за это время не сильно изменился, да и сам Курбан Бекиевич никогда не стоит на месте и всегда движется вперёд. Уверен, что у него получится в «Сочи», там неплохая команда, и многие футболисты в клубе ему хорошо знакомы», — приводит слова Кузьмина «Матч ТВ».