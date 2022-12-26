«Реал» рассматривает пять кандидатур на пост главного тренера

В тренерский шорт-лист мадридского «Реала» входят пять специалистов. Именно из них будет выбран новый главный тренер «Королевского клуба», информирует El Nacional.

Согласно сведениям источника, в список потенциальных наставников «Реала» входят три бывших футболиста команды: Рауль Гонсалес (сейчас тренирует «Кастилью»), Альваро Арбелоа («Хувениля А») и Хаби Алонсо («Байер»). Также «сливочные» рассматривают двух более опытных специалистов: экс-наставника «Челси» Томаса Тухеля и тренера «Баварии» Юлиана Нагельсмана.

Мадридский «Реал» в 14 матчах набрал 35 очков и занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2022/2023. Лидером соревнований является каталонская «Барселона» (37).

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