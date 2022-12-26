Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: ФИФА не против участия сборной России в отборе к ЧМ-2026 при переходе в Азию

Источник: ФИФА не против участия сборной России в отборе к ЧМ-2026 при переходе в Азию
Комментарии

Международная федерация футбола (ФИФА) не будет препятствовать участию сборной России в отборе на чемпионат мира – 2026 в случае перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола, сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, этот факт может стать решающим фактором при принятии решения о переходе в другой футбольный регион.

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков ранее сообщил, что решение о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию футбола будет принято 27 декабря, в случае положительного решения РФС успеет подать документы на вступление до 31 декабря, таким образом, сборная России сможет сыграть в квалификации мирового первенства 2026 года.

Российские клубы и сборная были отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА в феврале из-за событий на Украине.

Новость по теме
Божович — о переходе в АФК: Россия больше Европа, чем Азия. Ради чего уходить?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022