Источник: ФИФА не против участия сборной России в отборе к ЧМ-2026 при переходе в Азию

Международная федерация футбола (ФИФА) не будет препятствовать участию сборной России в отборе на чемпионат мира – 2026 в случае перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола, сообщает «Матч ТВ».
По информации источника, этот факт может стать решающим фактором при принятии решения о переходе в другой футбольный регион.
Глава Российского футбольного союза Александр Дюков ранее сообщил, что решение о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию футбола будет принято 27 декабря, в случае положительного решения РФС успеет подать документы на вступление до 31 декабря, таким образом, сборная России сможет сыграть в квалификации мирового первенства 2026 года.
Российские клубы и сборная были отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА в феврале из-за событий на Украине.
- 26 декабря 2022
-
17:40
-
17:37
-
17:34
-
17:28
-
17:25
-
17:13
-
16:55
-
16:45
-
16:29
-
16:20
-
16:12
-
16:04
-
16:01
-
15:58
-
15:46
-
15:45
-
15:36
-
15:32
-
15:23
-
15:17
-
15:05
-
14:56
-
14:51
-
14:50
-
14:46
-
14:27
-
14:21
-
14:16
-
14:13
-
14:00
-
13:52
-
13:48
-
13:33
-
13:31
-
13:22