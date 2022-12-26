Червиченко: закрыть дубль — явная ошибка «Спартака». Вторая команда — основа вообще всего

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о потенциальном возвращении второй команды красно-белых. Ранее появилась информация, что в клубе начали работы по возрождению «Спартака-2», который был закрыт в мае 2022 года.
«Конечно же, правильно, что решили возродить дубль. Закрыть «Спартак-2» — явная ошибка клуба. Они уже осознали её. Молодые ребята должны постоянно играть, а высшее руководство и тренеры обязаны смотреть и следить за ними. Руководство такого клуба должно разбираться в футболе и всё время следить за всем. Я в своё время посещал каждый матч второй команды. Дубль — важнейшее звено в структуре клуба. Это основа вообще всего: 50 процентов игроков в первой команде должны быть воспитанниками «Спартака», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 26 декабря 2022
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