Ширко рассказал, сможет ли «Спартак» навязать «Зениту» борьбу за чемпионство

Бывший нападающий московского «Спартака» Александр Ширко высказался о шансах команды на чемпионство.



«Сможет ли «Спартак» в этом сезоне побороться с «Зенитом» за титул? Ну, скажу банально: вообще, перед каждым сезоном он заявляет о своих претензиях на чемпионство. Так что эти претензии нужно воплотить в жизнь. Посмотрим за конкуренцией. Последние матчи на Кубок и в чемпионате России показали, что противостояния с «Зенитом» серьёзные, эмоциональные, а как будет в дальнейшем выражено в очках, футбол покажет. Конечно, все мы хотим, чтобы «Спартак» навязал «Зениту» борьбу за первое место. Но для этого нужна стабильность в первую очередь. То есть это касается не только матчей с «Зенитом». Хорошо сыграть одну встречу будет недостаточно. Нужно ровно пройти весенний отрезок чемпионата, взять «свои» очки и обыграть ещё и принципиального соперника», – приводит слова Ширко «Матч ТВ».