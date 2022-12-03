Жеребьёвка плей-офф Кубка России. С кем сыграют «Спартак» и «Зенит»? LIVE

Привет, друзья! Сегодня, 3 декабря, состоится жеребьёвка плей-офф Кубка России. Церемония начнётся в 16:30 мск. В матчах на вылет сойдутся клубы из РПЛ, Первой и Второй лиг. На всякий случай напомним, в этом сезоне организаторы изменили формат проведения, и теперь плей-офф пройдёт по системе Double Elimination с Верхней и Нижней сетками. Присоединяйтесь к нашему онлайну, и вы не пропустите ничего важного!
Правила Верхней сетки. Первые матчи состоятся 22 февраля, ответные — 1 марта.
- В четвертьфинале встретятся команды, занявшие первые и вторые места на групповом этапе.
- Команды из одной группы не встретятся друг с другом в 1/4 финала.
- Стадия проходит в два матча. Если по сумме двух встреч разность будет равной, то команды сразу бьют серию пенальти.
- Первый матч состоится на поле команды, занявшей второе место в группе.
📌 Кто попал в Нижнюю сетку плей-офф
Из пути регионов до плей-офф добрались «Уфа», «Акрон», «Волга» и «Звезда» из Санкт-Петербурга. Они сыграют с клубами, занявшими третьи места на групповом этапе. В их число вошли «Пари НН», «Зенит», «Ахмат» и «Торпедо».
📌 Кто попал в Верхнюю сетку плей-офф
В Верхней сетке представлены клубы из Пути представителей лиг. Первые места на групповом этапе заняли «Краснодар», «Спартак», «Урал» и «Динамо». Вторые места заняли «Локомотив», «Крылья Советов», ЦСКА и «Ростов».
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