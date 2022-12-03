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Жеребьёвка Кубка России по футболу, прямая трансляция онлайн, с кем сыграют «Спартак», «Зенит», ЦСКА; 3 декабря

Жеребьёвка плей-офф Кубка России. С кем сыграют «Спартак» и «Зенит»? LIVE
Кирилл Закатченко
Жеребьёвка Кубка России по футболу
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Матчи на выбывание пройдут по новой формуле.

Привет, друзья! Сегодня, 3 декабря, состоится жеребьёвка плей-офф Кубка России. Церемония начнётся в 16:30 мск. В матчах на вылет сойдутся клубы из РПЛ, Первой и Второй лиг. На всякий случай напомним, в этом сезоне организаторы изменили формат проведения, и теперь плей-офф пройдёт по системе Double Elimination с Верхней и Нижней сетками. Присоединяйтесь к нашему онлайну, и вы не пропустите ничего важного!

📌 Кто попал в Нижнюю сетку плей-офф 📌 Кто попал в Верхнюю сетку плей-офф
Live Кирилл Закатченко

Правила Верхней сетки. Первые матчи состоятся 22 февраля, ответные — 1 марта.

  • В четвертьфинале встретятся команды, занявшие первые и вторые места на групповом этапе.
  • Команды из одной группы не встретятся друг с другом в 1/4 финала.
  • Стадия проходит в два матча. Если по сумме двух встреч разность будет равной, то команды сразу бьют серию пенальти.
  • Первый матч состоится на поле команды, занявшей второе место в группе.
15:22 Кирилл Закатченко

📌 Кто попал в Нижнюю сетку плей-офф

Из пути регионов до плей-офф добрались «Уфа», «Акрон», «Волга» и «Звезда» из Санкт-Петербурга. Они сыграют с клубами, занявшими третьи места на групповом этапе. В их число вошли «Пари НН», «Зенит», «Ахмат» и «Торпедо».

15:20 Кирилл Закатченко

📌 Кто попал в Верхнюю сетку плей-офф

В Верхней сетке представлены клубы из Пути представителей лиг. Первые места на групповом этапе заняли «Краснодар», «Спартак», «Урал» и «Динамо». Вторые места заняли «Локомотив», «Крылья Советов», ЦСКА и «Ростов».

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Теги Футбол Кубок России ФК Спартак ФК Зенит •••

Заглавное фото: Голубович Дмитрий, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

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