Жеребьёвка плей-офф Кубка России. С кем сыграют «Спартак» и «Зенит»? LIVE

Привет, друзья! Сегодня, 3 декабря, состоится жеребьёвка плей-офф Кубка России. Церемония начнётся в 16:30 мск. В матчах на вылет сойдутся клубы из РПЛ, Первой и Второй лиг. На всякий случай напомним, в этом сезоне организаторы изменили формат проведения, и теперь плей-офф пройдёт по системе Double Elimination с Верхней и Нижней сетками. Присоединяйтесь к нашему онлайну, и вы не пропустите ничего важного!